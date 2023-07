Pallanuoto, Mondiali Fukuoka 2023: il Settebello chiude al quinto posto, Francia battuta 16-9

Si chiude con un quinto posto l’esperienza del Settebello ai Mondiali di pallanuoto maschile di Fukuoka 2023. L’Italia ha infatti battuto per 16-9 la Francia nella “finalina” che metteva in palio appunto la quinta piazza, riscattando almeno parzialmente l’amarezza per la sconfitta subita ai rigori contro la Serbia nei quarti di finale. I ragazzi del ct Sandro Campagna adesso si concentreranno sui prossimi impegni, che nei prossimi mesi dovranno portare alla conquista del pass olimpico per i Giochi di Parigi 2024.

Dopo l’equilibrio dei primi due quarti, chiusi sul 4-4, l’Italia ha preso il largo nel terzo periodo con un parziale da 7-3 che ha scavato il solco decisivo. Il gap si è poi ampliato di altre tre lunghezze negli ultimi otto minuti, quando ormai la partita ha avuto poco da dire. Gli Azzurri hanno così confermato la superiorità rispetto ai transalpini, dopo il 13-6 del match di debutto in questo Mondiale. Grandi protagonisti di oggi Di Fulvio e Cannella, rispettivamente autori di cinque e quattro reti. Il miglior marcatore dei francesi, con tre realizzazioni, è stato Crousillat.

