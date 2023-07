Serie B, Balata: “Ricorso Sampdoria è sbagliato, ogni anno situazioni imbarazzanti. Servono norme moderne”

Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, si è espresso sul ricorso della Sampdoria al Collegio di Garanzia contro il pagamento del contributo solidaristico a carico delle squadre retrocesse dalla Serie A nel campionato cadetto. “E’ una loro scelta, non mi sorprende più nulla ormai. Per la società blucerchiata è un momento di difficoltà e transizione, ma la loro è una scelta sbagliata – afferma Balata – Risponderemo in modo compatto e serio, anche se ogni anno ci troviamo di fronte a situazioni imbarazzanti e destabilizzanti.”

Balata punta il dito contro le norme in vigore: “Sono mancate le riforme, queste situazioni sono frutto di norme obsolete che devono essere modernizzate. I rapporti tra le leghe professionistiche sono complicati, noi ogni anno cambiamo quasi il 40% dei nostri soci e così subiamo la carenza di attenzione e veniamo condizionati da situazioni che non ci riguardano nemmeno. Sono problemi che devono essere affrontati.”