Pallanuoto maschile, Europei 2024: buona la prima del Settebello, Georgia schiantata 22-5

L’Italia non sbaglia all’esordio negli Europei 2024 in Croazia e batte la Georgia 22-5. Dopo un inizio contratto, gli azzurri di Campagna prendono il largo e dominano fino alla fine la sfida. I migliori realizzatori sono Di Fulvio e Fondelli con 5 gol a testa. Bene anche il classe 2003 Condemi con 4 marcature. Approccio soft agli Europei per l’Italia, che si mette in testa al girone in attesa della sfida tra Grecia e Ungheria, entrambe già qualificate alle Olimpiadi e con qualche motivazione in meno del Settebello. Nella prossima giornata sarà sfida per il primato nel girone contro la Grecia. Il match è in programma il 6 gennaio alle 19.

La formula della competizione prevede due Divisioni da due gironi. Le prime due dei gironi di Divisione 1 accedono direttamente ai quarti di finale. Le terze e le quarte disputeranno gli spareggi con le prime due dei gironi di Divisione 2 per gli altri quattro posti. In palio c’è un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Già qualificate Francia, Giappone, Grecia, Ungheria e Usa. L’Italia si qualificherà se vincerà l’Europeo, se andrà in finale contro Ungheria o Grecia o se arriverà terza con Ungheria e Grecia in finale.

RISULTATI E CLASSIFICHE

LA PARTITA

I 13 a disposizione di Campagna sono Del Lungo, Di Fulvio, Damonte, Marziali, Fondelli, Cannella, Renzuto, Velotto, Condemi, Bruni, Di Somma, Dolce e Nicosia. Presciutti ed Echenique in tribuna in vista di Grecia e Ungheria. I 13 di Stanojevic sono Razmadze, Tkeshelashvili, Adeishvili, Shushiashvili, Bitadze, Jelaca, Jakhaia, Dzikhtsiarenka, Imnaishvili, Akhvlediani, Vasic, Pjesivac e Kapanadze.

Primo quarto in cui l’Italia si leva un po’ di ruggine prima di sbloccare la sfida con Di Fulvio al 3′. Georgia troppo sbilanciata e Di Somma trova il raddoppio al 5′. Molto fallosa la squadra di Stanojevic, che concede ben tre rigori agli azzurri nei successivi tre minuti. Cannella, Di Fulvio e Fondelli non sbagliano dai 4 metri per il 5-0 dei primi otto minuti. Nel secondo quarto prova ad avvicinarsi la Georgia, che si sblocca con Vasic al 10′. Fondelli risponde, ma Pjesivac segna il 6-2. Nei successivi cinque minuti l’Italia cambia passo e trova il 7-2 con Fondelli, che centra il poker personale con il gol del 10-2. In mezzo il rigore di Renzuto e la rete di Cannella. Chiude il periodo la terza marcatura di Di Fulvio. Terzo quarto dominato dall’Italia, che mantiene inviolata la porta di Del Lungo. Di Fulvio segna il suo quarto gol per il 12-2. Si sbloccano Marziali e Condemi, che firmano il 13 e il 14-2. Renzuto trova la doppietta per il 15-2 e Bruni segna la prima rete poco dopo. Chiude il periodo il 17-2 di Fondelli. Quarto quarto che si apre con il gol del 18-2 di Condemi. Dopo un lungo consulto al Var per un contatto in area tra Dolce e Adeishvili, i due fischietti optano per l’espulsione del georgiano, 4 minuti in inferiorità numerica, e rigore per l’Italia. Dolce non sbaglia e segna il 19-2. Di Fulvio trova il suo quinto gol della serata e raggiunge Fondelli nei migliori marcatori degli azzurri. A 3′ dalla fine torna a segnare la Georgia con Akhvlediani. Arriva la tripletta personale per Condemi, che firma il 21-3. Qualche disattenzione per l’Italia, che concede anche il quarto gol. Negli ultimi minuti Condemi trova il poker personale e Bitadze segna il 22-5 finale.

RETI: 5 Fondelli (ITA), 5 Di Fulvio (ITA), 4 Condemi (ITA), 2 Renzuto (ITA), 2 Cannella (ITA), 1 Bruni (ITA), 1 Marziali (ITA), 1 Di Somma (ITA), 1 Dolce (ITA). 2 Pjesivac (GEO), 1 Vasic (GEO), 1 Akhvlediani (GEO), 1 Bitadze (GEO).