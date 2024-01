Cambia l’arbitro di Inter-Verona: Fabbri sostituisce Piccinini

L’AIA ha comunicato una variazione nelle designazioni del weekend. E’ infatti cambiato, per motivi non comunicati, l’arbitro di Inter-Verona, match delle ore 12.30 di sabato 6 gennaio. Il signor Marco Piccinini della sezione di Forlì, originariamente designato per la sfida del Meazza, è invece sostituito dal signor Michael Fabbri di Ravenna. Invariati i suoi assistenti: Luigi Rossi di Rovigo e Alessandro Cipressa di Lecce come guardalinee, Matteo Gualtieri di Asti è il quarto ufficiale, al Var Luigi Nasca di Bari e Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.