Pallanuoto, il Settebello trionfa al Torneo 4 Nazioni: l’Italia travolge la Francia a Malta

Settebello show al torneo 4 Nazioni di Malta. Dopo aver vinto la Sardinia Cup, l’Italia si impone anche al Torneo di preparazione agli Europei, dove grazie alla semplice vittoria con la Francia per 20-3 gli azzurri possono festeggiare di nuovo in pochi giorni e prepararsi nel migliore dei modi alla rassegna continentale di Zagabria. Il ct Campagna, contro una selezione sulla carta inferiore, e così si è ampiamente dimostrato, ha preparato un discreto turn over, rinunciando a capitan Di Fulvio, solo in tribuna, mentre Del Lungo è andato in porta. Cinque i gol di Bruni, miglior marcatore. Nell’altra sfida di giornata, facile vittoria dell’Olanda sui padroni di casa maltesi.

Soddisfatto Campagna: ”Si chiude con una vittoria una stagione secondo me molto positiva, in termini di risultati con circa il 90% di vittorie tra tutte le partite disputate. Abbiamo sicuramente incamerato utili informazioni per cercare di alzare il livello e adesso siamo pronti per le prime due battaglie del nuovo anno che sono appunto l’Europeo e il Mondiale. Andremo in Croazia con gli stessi 15 di Fukuoka perché mi sembra giusto dare a loro ancora questa opportunità. Non hanno demeritato la scorsa estate e stanno tutti bene. Anche gli altri si sono comportati molto bene e mi hanno messo in difficoltà fino all’ultimo”.