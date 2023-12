Milan, Florenzi: “I fischi per Leao? E’ il giocatore più forte che abbiamo”

Alessandro Florenzi commenta la vittoria del Milan sul Sassuolo per 1-1-0: “E’ una grande vittoria, ottenuta davanti ai nostri tifosi. Tutti la volevamo e sapevamo quanto fosse fondamentale per noi e per i tifosi, che ci hanno sempre sostenuto. Quel cerchio collettivo a fine partita è per noi. Ogni volta che usciamo dal campo con la lingua di fuori non possiamo provare amarezza. Pioli? Ha un’esperienza tale da farsi scivolare addosso certe situazioni. Quando ci sono critiche costruttive sono sempre accette. Dobbiamo andare avanti per la nostra squadra. L’orizzonte del Milan è la partita contro il Cagliari che avremo tra tre giorni. I fischi a Leao? Avevo altro a cui pensare. Lui comunque ha le spalle larghe per prendersi le critiche. È forte e dietro di lui ha una squadra pronta a spingerlo. Lui è il giocatore più forte che abbiamo”.