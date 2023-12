Real Madrid, Ancelotti: “Questa squadra una famiglia, il futuro sarà vincente”

Carlo Ancelotti, attraverso i canali ufficiali del Real Madrid, esprime la sua soddisfazione per il rinnovo fino al 2026: “Sono contento di poter continuare a sognare in questo club, con questi tifosi e questi giocatori. È una data da segnare in calendario perchè è un giorno felice. Cosa mi ha convinto? Questa squadra ha avuto successo negli ultimi anni e anche in questa stagione sta facendo bene. Il club vede che c’è una bella atmosfera e questo è importante perché senza un buon rapporto fra l’allenatore e i giocatori non può esserci successo. Per me il Real è prima di tutto una famiglia. L’atmosfera che questo club crea attorno è molto familiare, a partire dal presidente. Ognuno di noi tira fuori il meglio perchè lavoriamo in un ambiente familiare. Florentino Perez è un padre di famiglia, un uomo che nel calcio ha ottenuto quello che nessun altro è stato capace di fare. E continua ad avere una motivazione molto forte perché è il primo tifoso del Real e questo gli permette di nutrire un amore speciale per questa maglia. Quello che ha fatto lui negli ultimi 20 anni è paragonabile all’era Bernabeu negli anni Cinquanta. Il passato è scritto, il presente lo stiamo scrivendo. E il futuro sarà vincente come il passato e il presente perché abbiamo una rosa molto giovane e con calciatori di grande talento”.