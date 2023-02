Pallanuoto: il Settebello si prepara ad Ostia, in vista della prima fase della Coppa del Mondo

Il Settebello di Sandro Campagna tra pochi giorni si radunerà ad Ostia, per iniziare la preparazione in vista della prima fase di Coppa del Mondo a Zagabria. I 17 azzurri convocati si ritroveranno il 5 marzo, per poi conquistare un posto alla fase finale del Mondiale 2024 a Doha.

Queste le parole del CT Sandro Campagna, in merito al prossimo appuntamento da affrontare: “Sfrutterò questa occasione per valutare tutti i ragazzi disponibili, dai giovani ai meno giovani cercando di portarne anche uno in più. Questo torneo servirà soprattutto per monitorare la forma dei giocatori a metà stagione e per verificare l’impatto delle nuove regole sul gioco. In tal senso dovremmo valutare in queste cinque partite tutti i dati a disposizione per apportare le eventuali modifiche in vista degli appuntamenti principali della stagione. Cercheremo di qualificarci nonostante gli avversari forti, dimostrando sempre a noi stessi e agli altri che siamo una squadra altamente competitiva. Darò la possibilità a molti giovani di giocare e quindi la competitività interna fungerà da stimolo per alzare il livello. In definitiva i posti per le finals di Los Angeles saranno due perchè gli Stati Uniti sono qualificati di diritto, e quindi sarà un girone molto combattuto. Torno dalle finals di Coppa Italia molto soddisfatto: le squadre della seconda fascia si sono avvicinate al top come ha dimostrato l’Ortigia. Inoltre molti giovani stanno crescendo bene soprattutto nel Savona, Trieste e Ortigia stesso. Il Recco ha dimostrato di meritare, ma anche Brescia, se risolverà soprattutto qualche gap mentale, potrà dimostrare di lottare fino alla fine per ogni traguardo”.