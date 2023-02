Milan, Leao: “Primo anno in Serie A il più difficile, ora va molto meglio”

L’attaccante del Milan, Rafael Leao, ha parlato della sua avventura fin qui vissuta in rossonero. Queste le sue parole nel corso di un evento pubblicitario presso lo store di Kick Game a Milano: “Il primo anno in Serie A è stato quello più complicato, ora va molto meglio. Con alcune skill e la mia velocità sono cresciuto sempre di più. Alcuni dicono come la Serie A sia troppo semplice per me che sono veloce e io gli rispondo come sembri vero”.