Italia, già venduti 11mila biglietti per il match a Napoli contro l’Inghilterra

Come comunicato dalla Figc, sono già 11mila i biglietti venduti per il match dell’Italia contro l’Inghilterra al Maradona di Napoli. Gli azzurri infatti affronteranno gli inglesi il 23 marzo, per iniziare il percorso di qualificazione a Euro 2024. Prezzi davvero popolari per i tagliandi della sfida, a partire da 14 euro, con molte promozioni per giovani, famiglie e Over 65.