Pallanuoto, i convocati di Campagna per la prima fase della Coppa del Mondo a Zagabria

Il CT della nazionale italiana maschile di pallanuoto, Alessandro Campagna, ha diramato la lista dei convocati che parteciperanno alla trasferta a Zagabria, per la prima fase della Coppa del Mondo 2024. Il format della competizione iridata infatti è cambiato rispetto al passato, prevedendo questa prima fase di qualificazione dall’8 al 14 marzo. Dodici saranno le nazionali partecipanti, divise in due gironi, le prime tre di ogni gruppo poi otterranno il posto per partecipare al Mondiale 2024 a Doha.

Questi i 17 convocati da Campagna:

Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Condemi e Filippo Ferrero (Ortigia 1928), Luca Damonte (Ferencvaros), Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona) e Luca Marziali (Spandau).