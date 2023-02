Fiorentina-Braga, Italiano: “Sarebbe folle distruggere il vantaggio dell’andata”

“Sarà una partita che avrà una sua storia. Noi cercheremo di sfruttare il vantaggio che abbiamo, non sappiamo il nostro avversario che strategia attuerà per riaprire una sfida che sembra archiviata, ma noi dobbiamo approcciarla bene, avere la concentrazione dell’andata e non dare vantaggi agli avversari. Non dobbiamo distruggere il vantaggio di Braga perché sarebbe qualcosa di folle, ne siamo consapevoli”. Queste le parole di Vincenzo Italiano alla vigilia del ritorno dei playoff di Conference League contro il Braga, in cui la Fiorentina parte da un vantaggio di quattro gol: “Nelle coppe stiamo dimostrando di essere diversi da come siamo nel campionato di serie A. Il fatto di costruire tante situazioni però mi dà fiducia. Abbiamo tre mesi in cui abbiamo tanti aspetti da poter migliorare e in questi tre mesi dobbiamo cercare di crescere. Iniziamo però col concentrarci per la gara di domani”.