Bayern Monaco, il presidente Hainer: “Sono convinto che batteremo la Lazio e passeremo”

Il presidente del Bayern Monaco Herbert Hainer ha parlato a TZ dopo le due sconfitte consecutive della sua squadra, in Bundesliga contro il Bayer Leverkusen e in Champions League contro la Lazio in seguito a quella in Bundesliga contro il Bayer Leverkusen, che hanno complicato notevolmente le cose. Il numero uno bavarese però rimane ottimista: “Abbiamo ancora tutte le possibilità di passare il turno in Champions League. Malgrado lo 0-1 in casa della Lazio, le porte rimangono ancora aperte e credo che nel ritorno saremo in grado di ribaltare la situazione e passare ai quarti di finale. Con i nostri tifosi al fianco e in un’Allianz Arena esaurita possiamo farcela. E in Bundesliga mancano ancora 13 partite. Noi non ci arrendiamo, il Bayern crede in se stesso sempre, fino all’ultimo minuto“. Poi su Tuchel: “Lui e il suo staff lavorano sempre con impegno e precisione. Al momento ci mancano i risultati, ma sono convinto che serva solo una scintilla. Stiamo lavorando tutti insieme per questo e sono sicuro che abbiamo le possibilità per farcela”.