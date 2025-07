Da lunedì 7 a domenica 13 luglio si disputeranno gli Europei Under 16 maschili di pallanuoto a Istanbul: l’Italia esordirà contro il Montenegro.

Proseguono gli europei under 16 di pallanuoto a Istanbul. Dopo il torneo femminile vinto dalla Spagna, che ha strapazzato in finale la Grecia (19-14) e ha visto l’Italia classificarsi quarta, perdendo 12-11 la finale con l’Ungheria, inizia quello maschile. Si gioca da lunedì 7 a domenica 13 luglio.

