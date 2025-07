Tour de France 2025, via alla terza tappa: una gara riservata ai velocisti, scopriamo le caratteristiche del percorso e chi sono i favoriti

Terza tappa del Tour de France, una gara per velocisti. Si riparte dopo le fatiche di ieri e, soprattutto, dopo l’acuto di Van Der Poel che in volata ha fatto sua la seconda tappa battendo in volata Pogačar e Vingegaard. Una domenica da ricordare per il corridore olandese che di potenza ha conquistato allo sprint non solo la tappa, ma anche la maglia gialla, strappata al compagno di squadra Philipsen.

Si parte, quindi, con la maglia di leader sulle spalle di Van Der Poel e gli uomini di classifica ed i favoriti che già proveranno ad accendere questo Tour. Eh sì perché nei 178 km da Valenciennes a Dunkerque, c’è anche un GPM, l’unico di giornata posto dopo 145 km del percorso, con la vetta a 31 km dall’arrivo. Ci riferiamo al Mont Cassel (2.3 km al 3.8%) che però non dovrebbe dare scossoni alla classifica.

Terza tappa: caratteristiche e favoriti

La terza frazione è infatti una tappa per velocisti con probabile arrivo allo sprint con gli ultimi 30 chilometri che attraversano la campagna delle Fiandre. Grande attenzione i corridori dovranno prestarla al vento, una grande insidia a quelle latitudini. L’arrivo è previsto tra le 17.20 e le 17.40, a seconda della media di corsa.

Già, ma chi sono i favoriti? Beh, naturalmente i soliti noti a partire dalla maglia gialla. Se sarà volata a ranghi compatti, oltre a Jasper Philipsen (vincitore di sabato a Lille) potranno puntare al successo anche Tim Merlier e Jonathan Milan. Qualche chance anche per Girmay, Groenewegen e Waerenskjold.

Speranze, quindi, di veder colore del tricolore italiano questo Tour: vedremo se Milan riuscirà nell’impresa.