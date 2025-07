Arriva la prima sconfitta per le Azzurre all’Europeo Under 18 Femminile di basket iniziato a La Palma (Spagna). Oggi subito l’occasione di rialzare la testa contro la Finlandia.

La miglior marcatrice Azzurra è stata Isabel Hassan con 16 punti, in doppia cifra anche Divine Obaseki a quota 10 (e 10 rimbalzi). Lunedì 7 luglio alle ore 18.00 ultimo impegno del girone contro la Finlandia, unica squadra a punteggio pieno e che oggi ha superato la Grecia 64-47.

