Pallanuoto, Champions League: la Pro Recco vince 13-10 in casa dei croati dello Jadran

La Pro Recco vince in Croazia centrando la seconda vittoria in altrettante partite nel gruppo A di Champions League. I campioni d’Europa in carica si sono imposti a Spalato per 10-13 sullo Jadran, con Aleksandar Ivovic, al rientro in vasca dopo sei mesi, che ha trascinato la squadra italiana con quattro gol. Di Cannella (3), Fondelli (2), Condemi, Echenique, Gratta e Hallock gli altri sigilli. “Felice per la vittoria e per il mio ritorno – le parole di Ivovic -. Vincere era fondamentale perché con questa formula entrare nella Final Four è molto più complicato. Ringrazio i miei compagni, lo staff e la società perché mi sono stati accanto in questi mesi che sono sembrati anni. È stato difficile soprattutto a livello mentale, ma questa serata mi dà una bella spinta per il futuro“.