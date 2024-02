Formazioni ufficiali Milan-Napoli: Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Milan-Napoli, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Ci si gioca tantissimo al Meazza: i rossoneri vogliono vincere per rinsaldare il terzo posto, gli azzurri non possono perdere altro terreno per strada se puntano alla qualificazione alla prossima Champions. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di domenica 11 febbraio, di seguito ecco le scelte dei due tecnici, Stefano Pioli e Walter Mazzari.

MILAN: Maignan, Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez, Bennacer, Adli, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud.

NAPOLI: Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Kvaratskhelia, Simeone.