Mondiali pallanuoto Doha 2024: il Setterosa vola a Parigi, Canada battuto nella finale per il 7° posto

Il Setterosa batte il Canada 18-12 nella finale per il settimo posto nei Mondiali di Doha 2024. Le ragazze di Silipo staccano anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 prendendosi l’ultimo slot disponibile. Giustini ne mette 5 e Avegno 4. Tripletta per Bianconi, trascinatrice delle azzurre nel difficile primo quarto, chiuso avanti solo 5-4. Canada che paga le difficoltà difensiva e vede sfumare il sogno olimpico, a meno di forfait del Sudafrica per via dei problemi con il pass africano, mancano la seconda partecipazione consecutiva, 7° posto a Tokyo. Italia che torna alle Olimpiadi, dopo l’assenza a Tokyo, e proverà ad avvicinarsi all’argento di Rio 2016 o, chi lo sa, all’oro di Atene 2004. Traguardo importante per l’Italia, che aveva il dovere di qualificarsi dopo il bronzo ai Mondiali di Fukuoka nemmeno un anno fa.

LA PARTITA

Avvio di incontro scoppiettante con il Canada che si guadagna la superiorità dopo pochi secondi e si porta in vantaggio con La Roche. Nell’azione successiva, Palmieri ottiene l’espulsione e Bianconi ne approfitta rimettendo tutto in parità. Sempre Bianconi sfrutta al meglio un contropiede e porta avanti le azzurre dopo due minuti. Bene l’Italia in difesa, che sorprende un’altra volta il Canada in contropiede e allunga a +2 con Giustini. Nordamericane in rottura prolungata e le azzurre ne approfittano con Claudia Marletta che firma l’1-1 dopo 5 minuti. Le ragazze di Silipo si rilassano in fase difensiva e Bakoc accorcia le distanze per il 4-2. Il Canada prende fiducia e Mckelvey trova un lungo linea perfetto da posto 3 per il 4-3 a 1′ dalla fine del primo quarto. Italia in affanno nel finale e Mimides trova il 4-4. Nell’ultimo possesso Giustini riporta le azzurre in vantaggio sul 5-4. L’Italia tira due stoccate al Canada in avvio di secondo quarto e si porta sul 7-4 con Giustini e Marletta. Browne accorcia le distanze, ma Avegno e Viacava portano le azzurre sul 9-5. Non molla il Canada con Bakoc per il 9-6. Avegno trova la doppietta personale, ma Paul risponde in pallonetto per il 10-7 a metà quarto. Sempre Bakoc tiene vive le speranze canadesi, ma Galardi rispedisce le avversarie a -3 per l’11-8 di metà partita. Ottimo avvio di terzo quarto dell’Italia, che trova il massimo vantaggio grazie a Bianconi e Giustini per il 13-8. Bakoc accorcia nel finale di terzo periodo. In apertura di quarta frazione Avegno segna il 14-9 della sicurezza. Infermabile Bakoc segna il 14-10 a metà ultimo quarto. Marletta chiude i conti su rigore per il 15-10. Nel finale in rete Wright e Mckelvey per il Canada e Avegno e Bianconi per l’Italia per il 18-12 finale

RETI: 5 Bakoc (CAN) 5 Giustini (ITA), 4 Avegno (ITA), 3 Bianconi (ITA), 3 Marletta (ITA), 2 Mimides (CAN), 2 Mckelvey (CAN), 1 Galardi (ITA), 1 Viacava (ITA), 1 La Roche (CAN), 1 Browne (CAN), 1 Wright (CAN).