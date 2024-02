Inter, Klaassen: “Orgoglioso di vestire questa maglia, cerco sempre di divertirmi”

“Sono cresciuto con il mito di Dennis Bergkamp, ex Inter e Ajax, e di Jari Litmanen, altra leggenda dell’Ajax che ho sempre ammirato. L’Inter è un grande club e sono orgoglioso di vestire questa maglia. Quando sono in campo cerco sempre di divertirmi e dare il massimo perché tutto vada bene per la squadra, è la cosa più importante”. Lo ha detto il centrocampista dell’Inter Davy Klaassen, in un’intervista ai canali ufficiali nerazzurri: “Amare questo sport è la base di tutto, ci saranno sempre dei momenti difficili, ma il calcio è la cosa più importante e la passione è il motore che fa superare qualsiasi cosa. Il calcio mi ha fatto vivere momenti incredibili. 5 qualità? Determinazione, lavoro duro, visione, istinto, lavoro per la squadra”.