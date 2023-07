Mondiali Fukuoka 2023, pallanuoto: un eroico Setterosa non basta, in finale ci va l’Olanda

Un eroico Setterosa lotta ma perde 9-8 contro l’Olanda nella semifinale dei Mondiali di Fukuoka 2023. L’Italia va avanti in apertura di incontro e si trova a rincorrere per tutta la partita. Le olandesi mantengono un vantaggio di due gol per buona parte della sfida, ma le ragazze di Silipo non mollano e risalgono nel finale e si guadagnano l’occasione di pareggiare i conti nell’ultima azione. Ultima azione in cui Bettini colpisce la traversa che permette all’Olanda di andare in finale e, soprattutto, di staccare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Ultima a mollare delle azzurre Marletta, che segna una tripletta che tiene a galla l’Italia. Le altre reti portano la firma di Giustini, Galardi, doppietta, Bettini e Avegno. Resta comunque un grande torneo quello delle ragazze di Silipo, che dopo la vittoria storica con gli Usa non sono riuscite a regalarsi la finale. Ora appuntamento tra due giorni per la finale 3° e 4° posto contro la sconfitta della sfida tra Australia e Spagna.

La cronaca della gara

Italia con le solite tredici con Banchelli, Tabani, Galardi, Avegno, Giustini, Bettini, Picozzi, Bianconi, Palmieri, Marletta, Cergol, Viacava, Condorelli. In tribuna Gant e Cocchiere. Olanda con Aarts, Wolves, Sleeking, Van der Sloot, Keuning, Van de Kraats, B.Rogge, Sevenich, Joustra, L.Rogge, Moolhuijzen, Ten Broek, Buis.

Parte forte l’Italia con Giustini che dopo poco più di un minuto porta in vantaggio le azzurre. L’Olanda non tarda a rispondere e Wolves segna l’1-1 nel possesso successivo. Italia scoperta in difesa e Keuning si gira bene in area per l’1-2. Le ragazze di Silipo rispondono subito e Galardi si gira bene da pochi metri rimettendo tutto in parità sul 2-2. Olanda cinica in controfuga con Moolhuijzen che trova il 2-3. Chiude la prima frazione il 2-4 di Van der Sloot. Qualche errore in difesa delle azzurre con Sleeking che segna il 2-5 in apertura di secondo periodo. Torna al gol l’Italia con la doppietta di Galardi per il 3-5. Botta e risposta con L.Rogge che riporta le olandesi sul +3 e con il primo gol di Avegno subito dopo per il 4-6. Risalgono le azzurre con Marletta che sfrutta la superiorità e segna il 5-6. Fase di stallo nei primi minuti del terzo periodo con i contatti che aumentano e le difese che si fanno più ruvide. Il primo gol del terzo parziale è dell’Olanda con Wolves che è la più lesta di tutti avventandosi sul pallone dopo una grande parata di Banchelli. La risposta dell’Italia è immediata con Marletta che si guadagna e trasforma il rigore del 6-7. Ennesima superiorità olandese con l’arbitro che fischia un rigore dubbio all’Olanda. L.Rogge non sbaglia dal dischetto e segna il 6-8. Momento di sofferenza per le azzurre, ma c’è Marletta che firma la tripletta personale per il 7-8. Dopo tre minuti senza marcature Joustra riporta l’Olanda sul +2 a 5 minuti dalla fine. L’Italia non riesce a sfruttare le superiorità e resta sotto di due a meno di tre minuti dalla fine. Doppia superiorità per le ragazze di Silipo che questa volta non sbagliano e trovano l’8-9 con Bettini. Nell’ultima azione Bettini a tre secondi dalla fine colpisce la traversa che manda in finale l’Olanda.