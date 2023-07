Juventus, ufficiale l’acquisto di Palumbo dall’Udinese

di Valerio Carriero 19

Colpo in prospettiva per la Juventus con l’acquisto a titolo definitivo di Martin Njoten Palumbo dall’Udinese. Il club bianconero ha comunicato di aver acquisito il cartellino del centrocampista classe 2002, che ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2025. Palumbo aveva già giocato con la casacca bianconera nelle due precedenti stagioni con la squadra Next Gen, e con la quale proseguirà nel 2023/24. Per lui anche l’esordio con la squadra maggiore, lanciato da Allegri lo scorso 16 maggio 2022 contro la Lazio.