Serie B, esclusione Reggina: l’11 agosto l’udienza al Tar

di Valerio Carriero 37

È stata fissata per l’11 agosto l’udienza pubblica straordinaria al Tar del Lazio per la Reggina. Il club amaranto aveva depositato il ricorso per l’annullamento della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni dello scorso 17 luglio con la quale era stata confermata l’esclusione dal prossimo campionato di Serie B. Domani, giovedì 27 luglio, prevista invece alle 11 l’audizione delle parti in via telematica.