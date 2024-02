LIVE – Pallanuoto maschile, Mondiali Doha 2024: Italia-Kazakistan in DIRETTA

La diretta testuale live del match d’esordio dell’Italia maschile di pallanuoto contro il Kazakistan nei Mondiali di Doha 2024, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Il Settebello è largamente favorito e vuole iniziare la competizione iridata con il piede giusto, con l’obiettivo finale di strappare il pass olimpico per Parigi 2024. L’appuntamento è alle ore 17.00 italiane di lunedì 5 febbraio all’Aspire Dome di Doha. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live del match tra Italia e Kazakistan di pallanuoto maschile dei Mondiali di Doha 2024 aggiornata minuto per minuto.

