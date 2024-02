LIVE – Tuffi, Mondiali Doha 2024: semifinale e finale piattaforma femminile in DIRETTA

La diretta testuale live della semifinale e della finale della piattaforma 10m femminile di tuffi dei Mondiali di Doha 2024, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Le due azzurre Maia Biginelli e Sara Jodoin Di Maria, rispettivamente 18esima e quarta dopo i preliminari, vogliono ottenere la qualifica per la finale e poi provare a raggiungere un risultato di prestigio. L’appuntamento è alle ore 8.00 italiane di lunedì 5 febbraio per la semifinale, mentre la finale prenderà il via alle ore 16.30 italiane all’Hamad Aquatics Centre di Doha. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live di semifinale e finale della piattaforma 10m femminile di tuffi dei Mondiali di Doha 2024 aggiornata minuto per minuto.

COME VEDERE LA GARA IN TV

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

GLI ITALIANI IN GARA OGGI

IL PROGRAMMA DEI TUFFI: DATE E ORARI

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE

GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

________________________________________________________

7.55 – Amici di Sportface, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale live della semifinale della piattaforma 10m femminile di tuffi dei Mondiali di Doha 2024. Tra poco si inizia.