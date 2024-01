LIVE – Italia-Spagna: gironi Europei femminili 2024 pallanuoto (DIRETTA)

La diretta testuale live di Italia-Spagna, partita valevole per il girone B degli Europei femminili 2024 di pallanuoto, in corso di svolgimento ad Eindhoven fino a sabato 13 gennaio. Terza partita in tre giorni per il Setterosa di Carlo Silipo, che arriva dalle vittorie contro Israele e Francia ed ora va a caccia di una grande prestazione contro la principale rivale per il primo posto nel raggruppamento. Dall’altra parte c’è, infatti, la compagine spagnola, anch’essa reduce da due successi e a caccia del terzo per chiudere in bellezza questa prima fase. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la partita? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 7 gennaio al Pieter van den Hoogenband Zwemstadion di Eindhoven, nei Paesi Bassi. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia-Spagna degli Europei femminili di pallanuoto 2024 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

ITALIA – SPAGNA (inizia alle 19.00)

