Ciclocross, van der Poel vince anche a Zonhoven: decima vittoria in Coppa del Mondo

Mathieu van der Poel non conosce il significato della parola sconfitta. A Zonhoven, in Belgio, è arrivata la decima vittoria su dieci gare in Coppa del Mondo di ciclocross. Emblematico anche il distacco di 20″ rifilato al connazionale Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions), primo degli inseguitori. Terzo posto invece per Laurens Sweeck (Crelan – Corendon). Il campione iridato, che ha fatto sembrare tutto semplice, si è reso protagonista dell’accelerazione decisiva a quattro giri dalla fine che ha di fatto tagliato le gambe agli avversari, incapaci di reagire. Prosegue dunque la sua stagione da sogno, costellata di sole vittorie. Per quanto riguarda i colori azzurri, il migliore è stato Gioele Bertolini (FAS Airport Services – Guerciotti), 24°. Più indietro Filippo Agostinacchio (Beltrami TSA Tre Colli), 44°, e Marco Pavan, 49°.