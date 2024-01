Napoli disastroso a Torino, contestazione dei tifosi a fine partita con fischi e fumogeni

Dalle stelle alle stalle. Dallo scudetto, un pezzo del quale è stato conquistato proprio a Torino con il roboante 0-4 del 19 marzo scorso, al disastroso 3-0 subito oggi dalla squadra di Mazzarri, che certifica la crisi nera. Quasi un anno dopo, è cambiato tutto per il Napoli e la squadra campione d’Italia è nona, perde, non segna e sta rischiando di battere una serie di record negativi. E i tifosi, non stanno a guardare: dopo aver lanciato fumogeni in campo sul tris granata, a fine partita hanno deciso di fischiare in massa la squadra, che è andata a chiedere scusa. Ma non c’è stata conciliazione, piuttosto la contestazione: pioggia di fischi, altri fumogeni e cori minacciosi nei confronti dei giocatori e dello staff tecnico.