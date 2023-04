Ciclismo, Tour of the Alps 2023 terza tappa oggi in tv: percorso, orari e diretta streaming

Oggi il Tour of the Alps 2023 propone la terza tappa, che porta la corsa da Renon a Brentonico San Valentino dopo 162,5 chilometri. Un arrivo in salita destinato a cambiare la classifica generale, in cui Tao Geoghegan Hart conduce dopo le due vittorie nelle tappe di apertura. Gli ultimi 15 km saranno tutti in salita, con una media del 7.5% e punte del 16% che sicuramente faranno male tra i big. Di seguito tutte le indicazioni per seguire la corsa al meglio.

TOUR OF THE ALPS 2023: CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della terza tappa del Tour of the Alps 2023 è prevista per le ore 10:00, mentre l’arrivo è stato programmato tra le 14:00 e le 14:30. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv sia su RaiSport che su Eurosport a partire dalle 12:30, ma anche in diretta streaming tramite RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, Dazn, GCN+ e Sky Go. Sportface vi terrà aggiornati giorno dopo giorno con news, classifiche a tanto altro ancora.

L’altimetria della tappa