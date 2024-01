Italia-Francia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Europei femminili 2024 pallanuoto

Tutto pronto per Italia-Francia, partita valevole per il girone B degli Europei femminili 2024 di pallanuoto, in corso di svolgimento ad Eindhoven fino a sabato 13 gennaio. Il Setterosa di Carlo Silipo, dopo la vittoria all’esordio contro Israele, torna in acqua a distanza di 24 ore per crescere ancora e conquistare un altro successo. Dall’altra parte c’è la compagine transalpina, reduce dalla netta sconfitta contro la Spagna e a caccia di riscatto. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la partita? L’appuntamento è per le ore 17.30 di sabato 6 gennaio al Pieter van den Hoogenband Zwemstadion di Eindhoven, nei Paesi Bassi. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Francia di pallanuoto femminile degli Europei 2024.

STREAMING E TV – La partita Italia-Francia degli Europei femminili 2024 di pallanuoto sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play ed Eurovision Sport previa registrazione. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.