Lazio-Roma derby in Coppa Italia: quando si gioca? Data, orario e diretta tv quarti di finale

Ai quarti di finale ci sarà il derby tra Lazio e Roma. La Coppa Italia 2023/2024 entra nel vivo e mercoledì 10 gennaio sarà un giorno cruciale per la città di Roma: infatti i biancocelesti e i giallorossi si affronteranno in una partita da brividi: novanta o forse anche centoventi minuti ad altissima tensione. Chi vince vola in semifinale, chi perde deve abbandonare la competizione con tutte le conseguenze del caso. La partita si disputerà mercoledì 10 gennaio con orario ancora da definire (o le ore 18 o le ore 21) e verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sui canali Mediaset, per quanto riguarda lo streaming il match potrà essere seguito su Mediaset Play o sul sito di Sportmediaset.

La Lazio ha eliminato il Genoa agli ottavi di finale vincendo per 1-0 mentre la Roma ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per rimontare la Cremonese con il punteggio di 2-1 grazie alle reti di Lukaku e Dybala su rigore. Il derby d’andata di campionato finì 0-0: tante parole e pochissimo gioco. Ma questa volta non ci potrà essere un pareggio. E lo spettacolo, anche emotivo, sarà assicurato.