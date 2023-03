Italia-Croazia in tv oggi: canale, orario e diretta streaming World Cup maschile 2023 pallanuoto

Sta per terminare l’attesa per Italia-Croazia, partita valevole per il Gruppo A della prima fase della World Cup maschile 2023 di pallanuoto. Scontro al vertice nel raggruppamento in corso di svolgimento a Zagabria. Il Settebello di Sandro Campagna, reduce dalle vittorie contro Giappone e Ungheria, tornano in acqua per conquistare altri punti e rimanere in vetta alla classifica. Servirà però una grande prestazione per fermare i padroni di casa, reduci anch’essi da due successi (contro Usa e Francia). Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.30 di sabato 11 marzo a Zagabria, in Croazia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Croazia della nuova competizione mondiale per nazionali, che sostituisce la World League.

La partita Italia-Croazia della World Cup 2023 di pallanuoto maschile è visibile in diretta streaming gratuita sul canale YouTube della Fina, la federazione internazionale.