Parigi-Nizza 2023, Pogacar: “Prima giornata dura della stagione, ma è andata come immaginavo”

Il due volte vincitore del Tour de France, Tadej Pogacar, ha conquistato il successo nella settima tappa della Parigi Nizza 2023 da Nizza al Col de la Couillole. Giornata molto dura per lo sloveno, che è comunque riuscito ad incrementare il proprio vantaggio nei confronti dei diretti inseguitori in classifica generale il francese David Gaudu (Groupama-FDJ) e il danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Il corridore dell’UAE Emirates, al termine della corsa, ha analizzato la propria prestazione: “Questa è stata la prima vera giornata dura della stagione e siamo andati molto forte. E’ stata una grande battaglia per la vittoria di tappa. Ho deciso di attaccare un po’ presto per non avere tanti avversari nel finale ed è andata come immaginavo. Anche domani sarà complicato, ma proverò a difendere la maglia gialla come sempre”.