Le azzurrine di Grassi sconfitte 18-10 in semifinale, ma restano in corsa per una medaglia. Appuntamento alle 19:00 al National Pool Complex di Malta.

Niente finale per l’oro agli Europei Under 18 femminili di pallanuoto. L’Italia di Giacomo Grassi è stata superata in semifinale dalla Grecia con il punteggio di 18-10 e oggi andrà a caccia del terzo posto. Alle ore 19:00, al National Pool Complex di Tal-Qropp, le azzurrine sfideranno l’Ungheria, già battuta ai rigori (18-17) nel girone preliminare.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it