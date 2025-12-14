New York supera Orlando trascinata da Brunson, San Antonio elimina Oklahoma City: la NBA Cup avrà una nuova vincitrice nella notte tra martedì e mercoledì.

Saranno i New York Knicks e i San Antonio Spurs a sfidarsi nella finale della terza edizione della NBA Cup. È il verdetto delle semifinali andate in scena nella notte alla T-Mobile Arena di Las Vegas, teatro anche dell’atto conclusivo del torneo. Dopo i successi di Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks, la competizione avrà dunque una terza vincitrice diversa in tre anni.

Nella prima semifinale, i Knicks hanno avuto la meglio sugli Orlando Magic grazie a una prestazione monumentale di Jalen Brunson, autentico trascinatore con 40 punti e 8 assist, massimo stagionale. Fondamentale anche il contributo di Karl-Anthony Towns, autore di 29 punti e 8 rimbalzi, e di OG Anunoby, che ha chiuso con 24 punti. In una gara caratterizzata da continui sorpassi e controsorpassi, a fare la differenza è stato un parziale di 0-10 nel terzo quarto, che ha spezzato l’equilibrio. Orlando ha pagato a caro prezzo l’uscita di Jalen Suggs, costretto ad abbandonare il campo per un problema all’anca sinistra dopo aver messo a referto 26 punti e 7 assist. Non sono bastati ai Magic i 25 punti e 8 rimbalzi di Paolo Banchero.

Nella seconda semifinale, invece, si conferma il tabù Las Vegas per gli Oklahoma City Thunder, sconfitti dai San Antonio Spurs per 111-109. Dopo la finale persa lo scorso anno, OKC saluta il torneo un turno prima, interrompendo una striscia di sedici vittorie consecutive. I 29 punti di Shai Gilgeous-Alexander non sono sufficienti, soprattutto a causa di una serata disastrosa dall’arco: 9/37 da tre per i Thunder, con lo stesso SGA fermo a 1/7.

San Antonio ne approfitta con una prova corale di alto livello: quattro giocatori oltre i 20 punti, ovvero Devin Vassell (23), De’Aaron Fox (22), Stephon Castle (22) e soprattutto Victor Wembanyama, al rientro dopo dodici partite, capace di chiudere con 22 punti e 9 rimbalzi. Gli Spurs rimontano un avvio complicato e, grazie a parziali decisivi, conquistano una finale che mancava da anni.

La finale della NBA Cup andrà in scena nella notte italiana tra martedì e mercoledì, sempre a Las Vegas, e assegnerà un titolo che continua a scrivere una storia nuova stagione dopo stagione.