Tappa memorabile di Coppa del Mondo negli Stati Uniti: primi podi individuali in carriera per Verena Hofer e Leon Felderer, Dominik Fischnaller quarto e successo azzurro nella staffetta mista.

È una notte di gloria per lo slittino italiano quella che chiude la tappa di Coppa del Mondo di Park City, negli Stati Uniti. Verena Hofer è seconda, Leon Felderer sale sul terzo gradino del podio, seguito a ruota da Dominik Fischnaller, mentre l’Italia completa un fine settimana perfetto con il trionfo nella staffetta mista. Per Hofer e Felderer si tratta del primo podio individuale della carriera nel massimo circuito.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il primo acuto azzurro arriva dal singolo maschile, dove Leon Felderer disegna due discese di grande solidità dopo essere passato dalla NationsCup. Terzo già al termine della prima run, il 25enne sudtirolese di Latzfons conferma la posizione anche nella seconda, chiudendo a 0″508 dall’austriaco Jonas Müller, vincitore in 1’29″640 davanti al tedesco Max Langenhan (+0″257).

Subito alle spalle di Felderer si piazza Dominik Fischnaller, quarto a soli 0″561 dalla vetta, ribadendo il piazzamento di metà gara. Più indietro Alex Gufler, che scivola dalla sesta alla dodicesima posizione a 1″554, mentre Lukas Peccei chiude sedicesimo in rimonta a 2″067.

Festa nel singolo femminile

Grande festa anche nel singolo femminile, dove Verena Hofer centra il miglior risultato della carriera. La 24enne altoatesina migliora ulteriormente quanto mostrato il giorno precedente e trasforma il quarto posto parziale in una splendida seconda piazza, a soli 0″105 dalla statunitense Summer Britcher, vincitrice in 1’26″961. Hofer firma lo stesso tempo della vincitrice nella seconda manche e resiste al ritorno dell’altra americana Ashley Farquharson, terza a 0″109.

Alle spalle dell’azzurra si classificano le austriache Dorothea Schwarz e Hannah Prock, mentre le altre italiane chiudono più lontane: Nina Zöggeler è sedicesima a 0″790, Sandra Robatscher diciannovesima a 1″059.

L’epilogo della tappa è trionfale per l’Italia nella staffetta mista. Schierati tutti i protagonisti del weekend – Verena Hofer, Ivan Nagler/Fabian Malleier, Leon Felderer e Andrea Vötter/Marion Oberhofer – gli azzurri dominano la gara dall’inizio alla fine, chiudendo in 3’05″885 con 0″207 di vantaggio sull’Austria e 0″566 sugli Stati Uniti.

La Coppa del Mondo resta negli USA ma si sposta verso la costa orientale: il prossimo appuntamento è a Lake Placid, per la terza tappa stagionale. Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha confermato l’intera squadra, assoluta protagonista a Park City.