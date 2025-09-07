Al Centro Tecnico Federale si assegnano i titoli tricolori nell’edizione 2025 trasformata in evento internazionale. Diretta streaming su tv.sportface.it e app Sportface.tv.

Giornata decisiva al Campionato Italiano Para Climbing 2025, che per la prima volta assume la veste di evento internazionale. Oggi, dalle ore 16.00, al rinnovato Centro Tecnico Federale di Arco di Trento si disputano le finali: si parte con la categoria blind e a seguire tutte le altre classi di disabilità.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

In gara ci saranno 38 atleti italiani e 17 stranieri provenienti da Norvegia, Slovenia e Austria. Tra i protagonisti più attesi spiccano i nomi di Nadia Bredice (oro in Coppa del Mondo a Salt Lake City e Innsbruck), Lucia Capovilla (due argenti in World Cup), David Kammerer (vicecampione europeo), Elisa Martin, Chiara Cavina, Tommaso Mazzotti e Fiamma Cocchi, tutti reduci da medaglie continentali.

L’ingresso è libero e gratuito, mentre per chi non sarà presente ad Arco sarà possibile seguire le finali in diretta streaming su tv.sportface.it e app Sportface.tv. La gara verrà trasmessa in differita anche su Rai Sport HD.