La tappa valdostana di Coppa del Mondo si chiude con un altro podio azzurro: Michela Moioli e Lorenzo Sommariva secondi nella gara mista a squadre vinta dalla Gran Bretagna.

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva portano l’Italia sul podio anche nella domenica di Cervinia. La tappa valdostana di Coppa del Mondo di snowboardcross si chiude con il secondo posto della coppia azzurra nella prova mista a squadre, vinta dalla Gran Bretagna con Huw Nightingale e Charlotte Bankes.

Finale combattuta ai piedi del Cervino. Nella run maschile Sommariva perde qualche metro rispetto agli avversari, lasciando a Moioli il compito di tentare la rimonta. La bergamasca risponde presente, recupera posizioni e riesce a risalire fino alla seconda piazza, infilando prima la tedesca Jana Fischer e poi la francese Chloé Trespeuch. Per Moioli si tratta di un altro risultato di altissimo livello, dopo il secondo posto individuale conquistato sabato.

Sul podio, insieme a Gran Bretagna e Italia, trova spazio anche Francia 2, schierata con Chollet/Trespeuch, a conferma dell’altissimo livello della competizione.

Buona anche la prestazione del secondo team azzurro. Omar Visintin e Lisa Francesia Boirai sfiorano l’accesso alla big final e chiudono al sesto posto, alle spalle dell’Australia e davanti a Svizzera 2, vincendo la sfida per la quinta piazza. Ancora segnali molto positivi dalla diciassettenne Francesia Boirai, protagonista di un eccellente avvio di stagione dopo il settimo posto nella gara individuale.

La Coppa del Mondo di snowboardcross tornerà tra il 16 e il 18 gennaio in Cina, a Dongbeiya, dove sono in programma due gare individuali.