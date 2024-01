Europei maschili di pallanuoto 2024: l’Italia surclassa la Grecia per 15-8

Terminata la sfida tra Italia e Grecia, valida per il girone B degli Europei maschili di pallanuoto 2024. A vincere la sfida è il Settebello, che supera gli avversari con il punteggio di 15-8.

Ottima la prova degli azzurri nel primo quarto sia in difesa, che in attacco, dove spicca il 3/3 con la superiorità numerica. Settebello che deve continuare su questi ritmi per provare a scappare via nel punteggio, 4-2. Prima metà di gara che vede in vantaggio la formazione di Sandro Campagna con il punteggio di 7-4. Un’Italia concreta quella che si è vista nei primi due quarti del match, trainata da un Edoardo Di Somma implacabile in attacco, autore di cinque delle sette reti azzurre fin qui.

Missione quasi compiuta dalla formazione azzurra nel terzo quarto. Un vantaggio di sei gol quando mancano solamente 8 minuti effettivi alla fine della gara è fortemente rassicurante. Nonostante Di Somma abbia concluso anzitempo la sua prova, l’Italia è riuscita a trovare la via della rete con la stessa efficacia, 12-6.

Prestazione dominante della formazione di Sandro Campagna. Il Settebello ha annichilito con il punteggio di 15-8 i vice campioni del mondo della Grecia, conquistando tre punti fondamentali per il raggiungimento della prima posizione nel girone B. Ottima conferma per l’Italia dopo il successo netto sulla Georgia nell’esordio in questo Europeo.

Le parole di Sandro Campagna a fine della partita: “Soprattutto dietro abbiamo giocato bene. All’inizio abbiamo sofferto i loro movimenti che permettevano di dare la palla al centroboa, ma una volta che abbiamo perfezionato questo aspetto la palla al centro non arrivava facilmente. Le motivazioni per la Grecia non sono le stesse nostre, ma tutto è relativo. È stata una bellissima gara nel girone eliminatorio, adesso domani ci aspetta un’altra gara impegnativa che ci proietta verso i quarti di finale dove incontreremo probabilmente la Serbia. Troveranno l’equilibrio tra quelli che sono effettivamente falli violenti o quelli che sono falli di gioco. I colpi purtroppo nel nostro sport avvengono, anche fortuiti. Sono problematiche che stanno riguardando tutti, perché ho visto tanti rossi nelle altre partite”.