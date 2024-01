Lotteria Italia 2024, montepremi e soldi in palio: tutti i premi che si possono vincere

Non è Epifania senza la consueta estrazione della Lotteria Italia 2024. Il 6 gennaio 2024 torna l’appuntamento che regala tanti soldi ai fortunati possessori dei biglietti vincenti, ecco allora di seguito le indicazioni sul montepremi complessivo e su quali siano in soldi in palio, con le informazioni per il momento non definitive su tutti i premi che si possono vincere. Durante Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia su Rai Uno, lo ricordiamo, verranno rivelati in diretta i biglietti vincenti da Amadeus e dai suoi ospiti, tramite il codice identificativo che dovrà essere confrontato su quello che appare su ciascun tagliando in proprio possesso. Il valore del primo premio è da 5 milioni di euro, e questo è ufficiale, sono poi altri quattro i premi di prima categoria, ma il valore sarà determinato proprio a ridosso dell’estrazione dai notai in base al venduto.

Per il momento, come informazione ufficiosa, possiamo ricordare il valore dei premi di prima categoria dello scorso anno: detto del primo premio è infatti da 5 milioni di euro, il secondo era da 2 milioni, il terzo da 1 milione, il quarto e il quinto da 500.000 euro. I premi, bisogna ribadirlo, possono variare in extremis in base a calcoli sulle vincite. Nella seconda categoria, invece, ogni biglietto vincente vale 50.000 euro per un totale di venti tagliandi vincenti (da confermare). Nella terza categoria presenti invece 100 premi da 25.000 euro per i biglietti vincenti, anche in questo caso si attende l’ufficialità poco prima dell’inizio della trasmissione.

ESTRAZIONE STASERA IN TV

REGOLAMENTO LOTTERIA ITALIA: COME FUNZIONA