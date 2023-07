Calendario pallanuoto Mondiali Fukuoka 2023: programma, orari e tv

Il calendario completo di pallanuoto maschile e femminile ai Mondiali di Fukuoka 2023, in programma da domenica 16 a sabato 29 luglio. Grande attesa per la rassegna iridata nella località nipponica che, oltre alle medaglie, assegnerà anche le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Le prime due squadre classificate, sia tra le donne che tra gli uomini, conquisteranno un biglietto ciascuna per i prossimi Giochi. Al via anche il Settebello di Sandro Campagna ed il Setterosa di Carlo Silipo. L’evento godrà della copertura televisiva sui canali Sky Sport (e in streaming su Sky Go e Now), ma anche in chiaro sui canali Rai (e in streaming su Rai Play). Di seguito, il programma dettagliato con date e orari italiani (sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le partite di pallanuoto ai Mondiali di Fukuoka 2023.

MONDIALI FUKUOKA 2023: IL PROGRAMMA DI TUTTI GLI SPORT

PALLANUOTO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

Calendario pallanuoto Mondiali Fukuoka 2023



(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

Domenica 16 luglio – Gironi

2.00 Pallanuoto femminile Usa-Cina (Gruppo A)

3.30 Pallanuoto femminile Francia-Australia (Gruppo A)

5.00 Pallanuoto femminile Olanda-Spagna (Gruppo B)

6.30 Pallanuoto femminile Israeliano-Kazakistan (Gruppo B)

9.00 Pallanuoto femminile Italia-Argentina (Gruppo C)

10.30 Pallanuoto femminile Grecia-Sudafrica (Gruppo C)

12.00 Pallanuoto femminile Nuova Zelanda-Giappone (Gruppo D)

13.30 Pallanuoto femminile Ungheria-Canada (Gruppo D)

Lunedì 17 luglio – Gironi

2.00 Pallanuoto maschile Kazakistan-Usa (Gruppo A)

3.30 Pallanuoto maschile Australia-Grecia (Gruppo A)

5.00 Pallanuoto maschile Canada-Cina (Gruppo B)

6.30 Pallanuoto maschile Francia-Italia (Gruppo B)

9.00 Pallanuoto maschile Argentina-Croazia (Gruppo C)

10.30 Pallanuoto maschile Montenegro-Sudafrica (Gruppo C)

12.00 Pallanuoto maschile Ungheria-Giappone (Gruppo D)

13.30 Pallanuoto maschile Serbia-Spagna (Gruppo D)

Martedì 18 luglio – Gironi

2.00 Pallanuoto femminile Kazakistan-Olanda (Gruppo B)

3.30 Pallanuoto femminile Spagna-Israele (Gruppo B)

5.00 Pallanuoto femminile Sudafrica-Italia (Gruppo C)

6.30 Pallanuoto femminile Argentina-Grecia (Gruppo C)

9.00 Pallanuoto femminile Canada-Nuova Zelanda (Gruppo D)

10.30 Pallanuoto femminile Australia-Usa (Gruppo D)

12.00 Pallanuoto femminile Giappone-Ungheria (Gruppo A)

13.30 Pallanuoto femminile Cina-Francia (Gruppo A)

Mercoledì 19 luglio – Gironi

2.00 Pallanuoto maschile Italia-Canada (Gruppo B)

3.30 Pallanuoto maschile Cina-Francia (Gruppo B)

5.00 Pallanuoto maschile Croazia-Ungheria (Gruppo C)

6.30 Pallanuoto maschile Spagna-Montenegro (Gruppo C)

9.00 Pallanuoto maschile Sudafrica-Serbia (Gruppo D)

10.30 Pallanuoto maschile Grecia-Kazakistan (Gruppo D)

12.00 Pallanuoto maschile Giappone-Argentina (Gruppo A)

13.30 Pallanuoto maschile Usa-Australia (Gruppo A)

Giovedì 20 luglio – Gironi

2.00 Pallanuoto femminile Argentina-Sudafrica (Gruppo C)

3.30 Pallanuoto femminile Grecia-Italia (Gruppo C)

5.00 Pallanuoto femminile Nuova Zelanda-Ungheria (Gruppo D)

6.30 Pallanuoto femminile Cina-Australia (Gruppo D)

9.00 Pallanuoto femminile Francia-Usa (Gruppo A)

10.30 Pallanuoto femminile Spagna-Kazakistan (Gruppo A)

12.00 Pallanuoto femminile Canada-Giappone (Gruppo B)

13.30 Pallanuoto femminile Israele-Olanda (Gruppo B)

Venerdì 21 luglio – Gironi

2.00 Pallanuoto maschile Ungheria-Argentina (Gruppo C)

3.30 Pallanuoto maschile Sudafrica-Spagna (Gruppo C)

5.00 Pallanuoto maschile Serbia-Montenegro (Gruppo D)

6.30 Pallanuoto maschile Usa-Grecia (Gruppo D)

9.00 Pallanuoto maschile Australia-Kazakistan (Gruppo A)

10.30 Pallanuoto maschile Cina-Italia (Gruppo A)

12.00 Pallanuoto maschile Croazia-Giappone (Gruppo B)

13.30 Pallanuoto maschile Francia-Canada (Gruppo B)

Sabato 22 luglio

2.00 Crossover femminile da definire

3.30 Crossover femminile da definire

7.00 Crossover femminile da definire

8.30 Crossover femminile da definire

10.00 Crossover femminile da definire

11.30 Crossover femminile da definire

Domenica 23 luglio

2.00 Crossover maschile da definire

3.30 Crossover maschile da definire

7.00 Crossover maschile da definire

8.30 Crossover maschile da definire

10.00 Crossover maschile da definire

11.30 Crossover maschile da definire

Lunedì 24 luglio

2.00 Piazzamento femminile piazzamento da definire

3.30 Piazzamento femminile piazzamento da definire

5.00 Piazzamento femminile piazzamento da definire

6.30 Piazzamento femminile piazzamento da definire

8.00 Quarto di finale femminile da definire

9.30 Quarto di finale femminile da definire

11.00 Quarto di finale femminile da definire

12.30 Quarto di finale femminile da definire

Martedì 25 luglio

2.00 Piazzamento maschile piazzamento da definire

3.30 Piazzamento maschile piazzamento da definire

5.00 Piazzamento maschile piazzamento da definire

6.30 Piazzamento maschile piazzamento da definire

8.00 Quarto di finale maschile da definire

9.30 Quarto di finale maschile da definire

11.00 Quarto di finale maschile da definire

12.30 Quarto di finale maschile da definire

Mercoledì 26 luglio

2.00 Pallanuoto femminile piazzamento da definire

3.30 Pallanuoto femminile piazzamento da definire

7.00 Pallanuoto femminile piazzamento da definire

8.30 Pallanuoto femminile piazzamento da definire

10.00 Semifinale femminile da definire

11.30 Semifinale femminile da definire

Giovedì 27 luglio

2.00 Piazzamento maschile da definire

3.30 Piazzamento maschile da definire

7.00 Piazzamento maschile da definire

8.30 Piazzamento maschile da definire

10.00 Semifinale maschile da definire

11.30 Semifinale maschile da definire

Venerdì 28 luglio

4.30 Piazzamento femminile da definire

6.00 Finale per il bronzo femminile da definire

9.30 Piazzamento femminile da definire

11.00 Finale per l’oro femminile da definire

Sabato 29 luglio

4.30 Piazzamento maschile da definire

6.00 Finale per il bronzo maschile da definire

9.30 Piazzamento maschile da definire

11.00 Finale per l’oro maschile da definire