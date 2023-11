Probabili formazioni Frosinone-Empoli: undicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Frosinone-Empoli, gara valevole per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. Allo ‘Stirpe’ va in scena uno scontro diretto salvezza tra due squadre reduci da un turno di campionato tutt’altro che positivo. La squadra di Eusebio Di Francesco, in vantaggio 3-0, si è fatta rimontare sul 4-3 dal Cagliari. L’Empoli è caduta contro l’Atalanta di Scamacca. Ora Andreazzoli cerca risposte incoraggianti dai suoi giocatori. Ci sono tre punti pesanti in chiave salvezza in palio. La partita è in programma alle 18:30 di lunedì 6 novembre nella cornice dello ‘Stirpe’. Potrete seguirla in diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn.

FROSINONE – Soulè, Cheddira e Reinier non si toccano. A centrocampo spazio a Mazzitelli e Barrenechea. Oyono, Okoli, Romagnoli e Marchizza pronti ad agire in difesa.

EMPOLI – Assenza pesante per Andreazzoli che dovrà fare a meno di Maleh a centrocampo. Pronti Marin, Grassi e Fazzini a supporto di Baldanzi, Caputo e Cambiaghi. Cancellieri primo cambio dalla panchina. Ebuehi in difesa favorito su Bereszynski.

Le probabili formazioni di Frosinone-Empoli

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea; Soulè, Reinier, Garritano; Cheddira

Ballottaggi: Garritano 55% – Baez 45%

Indisponibili: Harroui, Gelli, Kalaj

Squalificati: –

Empoli (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Fazzini; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi

Ballottaggi: Ebuehi 55% – Bereszynski 45%

Indisponibili: Pezzella, Destro

Squalificati: Maleh