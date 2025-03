L’Italia non sbaglia in casa contro la Lettonia. Gli azzurri guidati da Bob Hanning passano 41-30 al Palasport Sa Rodia di Oristano nella quarta giornata delle qualificazioni agli Europei di pallamano 2026, che si disputeranno dal 13 gennaio all’1 febbraio del prossimo anno. Prestazione solita di Leo Prantner e compagni, che giocano un grande primo tempo (chiuso 23-12) e gestiscono il vantaggio nella ripresa (18-18) per il 41-30 finale. Italia che si issa in testa al Gruppo 4 con 6 punti. Lettonia fanalino di coda con 0 punti. Qualificazioni agli Europei che torneranno protagoniste nella seconda settimana di maggio. Azzurri che ospiteranno la Spagna l’9 maggio (ore 18.00) e poi voleranno in Serbia l’11 maggio (18.00).

I convocati

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig/GER), Alessandro Leban (PO – 1998 – Junior Fasano), Giovanni Pavani (PO – 2000 – Raimond Sassari)

ALI: Tommaso De Angelis (AS – 2005 – BM Benidorm/ESP), Jeremi Pirani (AS – 1994 – Trembelay/FRA), Umberto Bronzo (AD – 2000 – Raimond Sassari), Leo Prantner (AD – 2001 – Füchse Berlin/GER)

TERZINI E CENTRALI: Simone Mengon (CE/TS – 2000 – Eisenach/GER), Christian Manojlovic (CE/TS – 2005 – Timisoara/ROU), Marco Mengon (CE/TS – 2000 – Selestat/FRA), Davide Bulzamini (TS – 1995 – Conversano), Mikael Helmersson (TS – 2003 – Coburg/GER), Giacomo Savini (TD/CE – 1998 – Cassano Magnago), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence/FRA), Marco Zanon (TD – 2004 – Bolzano)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – PAUC/FRA), Tommaso Romei (PI – 2003 – Alperia Black Devils), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Bolzano)

STAFF TECNICO: Bob Hanning (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Emanuele Panetti (match analyst)

STAFF MEDICO: Roberto De Gregorio (medico), Francesco Loiacono (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca