Nicolò Sartirana e Giorgia Tesio vincono il Campionato Italiano Boulder 2025 nella cornice del Centro di arrampicata Monkey Island di Roma, all’interno del Forum Sport Center, sede dell’evento per la quarta volta dopo le edizioni del 2020, 2022 e 2024. Una conferma al maschile, quella di Sartirana, già campione nel 2024. Una novità al femminile con Tesio, seconda nel 2024, che scalza dal primo gradino del podio Camilla Moroni.

IL RACCONTO DELLA GARA

La giornata di gare si è aperta alle 10:00 con le semifinali in contemporanea. Le sorprese sono tante sin dalla mattinata. Non superano il taglio l’olimpionico di Tokyo Michael Piccolruaz (69.7) e il titolare della Coppa Italia Boulder 2024, Pietro Biagini (69.8), rispettivamente ottavo e nono in classifica. Miglior punteggio in semifinale per Niccolò Antony Salvatore che chiude il penultimo atto col totale di 99.6 davanti al Campione Italiano in carica, Nicolò Sartirana (99.2), Nicolò Sacripanti (84.8), Simone Mabboni (84.5), Davide Marco Colombo (84.3), bronzo in Coppa Italia assoluta 2024 e Matteo Reusa (84.2). Ed è proprio quest’ultimo a sorpresa l’unico ad insidiare veramente Sartirana, che raggiunge il top al terzo tentativo nel primo blocco. Un altro 24.8 caratterizza la sua finale, chiusa con un top in due che porta il punteggio totale sul 74.5. Solo Reusa si avvicina col suo 73.4 (T4z3; T5z2; T10z3), mentre al terzo posto si accomoda Colombo (69.5, T3z1; T3z2; z1; z2,). Niente da fare invece Mabboni (4°, 59.0), Salvatore (5°, 58.5), Sacripanti (6°, 44.9).

Non mancano eliminazioni eccellenti anche al femminile. La detentrice del bronzo nel 2024, nonché argento in Coppa Italia assoluta, Giulia Medici chiude in undicesima posizione (20.0). Le qualificate sono l’argento nella tappa di Coppa Italia di Prato, nonché finalista nella prima tappa di Coppa Europa, Stella Giacani (49.8), la detentrice della Coppa Italia assoluta 2024, Federica Papetti (44.8), l’olimpionica di Parigi 2024 (dove chiuse in 12° posizione) e Campionessa Italiana dal 2021, Camilla Moroni (44.1), la vice Campionessa tricolore Giorgia Tesio (44.0), la vincitrice della prima tappa di Coppa Italia, Francesca Matuella (43.9) e Caterina Dal Zotto (34.9). Un dominio, quello di Tesio, che raggiunge il top in tutti i blocchi: prima colleziona un 24.7, poi un 24.5. Infine, chiude in grande stile con un 24.9 e un 25. Totale: 99.1. Niente da fare per Moroni, che abdica al secondo posto col punteggio di 84.3 (z4; T5z3; T1z1; T1z1), mentre Giacani chiude con 44.3 al terzo posto (T2z2; z2; z6). Più indietro Papetti (4°, 34.5), Matuella (5°, 29.6) e Dal Zotto (6°, 29.0).