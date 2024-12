In casa Milan tra il prossimo mercato di gennaio e la successiva sessione estiva di calciomercato si assisterà ad una nuova rivoluzione.

La rosa rossonera, dopo il rinnovamento avvenuto la scorsa estate con l’addio di Stefano Pioli, l’arrivo di Paulo Fonseca e il cambiamento di buona parte della squadra, è pronta subire l’ennesimo cambiamento. Troppe le difficoltà riscontrate in questa stagione, troppo altalenante il rendimento, con risultati non all’altezza del blasone del Milan e del valore della rosa. La dirigenza rossonera ha fatto scelte forti ed investimenti importanti solo pochi mesi fa, ma molte di queste situazioni non si sono rivelate all’altezza.

Sicuramente l’investimento che più di tutti fino a questo momento non ha pagato è l’acquisto di Emerson Royal, acquistato dal Tottenham per circa venti milioni di euro e che ha collezionato davvero poche prestazioni negative. Il grosso problema dei rossoneri resta però l’attacco, che con l’addio di Olivier Giroud si è trovato orfano di un numero nove capace di incidere e di segnare una buona quantità di reti. Nè Alvaro Morata nè Tammy Abraham, infatti, si sono rivelati all’altezza del francese e non riescono a portare numeri importanti all’attacco rossonero, che anche per questo motivo è in continua sofferenza in zona gol. A tal proposito la dirigenza rossonera sta sondando alcune piste, ed avrebbe messo nel mirino un bomber del PSG per riportare l’attacco ad alti livelli.

Milan su Kolo Muani: si prova a strapparlo in prestito

La maglia rossonera ha bisogno di un numero nove all’altezza della maglia e del numero che indossa. I gol del centravanti sono fondamentali per i rossoneri, e per questo è stato messo nel mirino quello che sarebbe un vero numero nove: Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, arrivato a Parigi nell’estate 2023 per circa novanta milioni di euro, non è mai esploso con la maglia dei parigini e la sua permanenza sotto la Tour Eiffel è tutt’altro che scontata.

Nella stagione in corso Luis Enrique lo ha impiegato pochissimo, preferendogli spesso Goncalo Ramos o addirittura utilizzando finti centravanti. Il Milan, secondo quanto riportato da Sky Sport, starebbe seguendo da vicino questa vicenda e potrebbe fare un’offerta al PSG già nei prossimi giorni. La dirigenza del Diavolo vorrebbe proporre un prestito gratuito per i prossimi sei mesi, garantendo a Kolo Muani i quattro milioni di ingaggio restanti fino al termine della stagione per convincerlo a sposare la causa rossonera.

Il Milan sogna in grande e prova il colpo da 90: ma Kolo Muani potrebbe essere molto più di un semplice sogno.