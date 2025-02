La Danimarca è sempre più nella storia della pallamano. In quel di Oslo la Nazionale guidata da Nikolaj Jacobsen conquista il quarto trionfo iridato consecutivo. Dopo le edizioni 2019, 2021 e 2023 arriva la vittoria anche in questo Mondiale 2025, sconfiggendo la Croazia nell’atto conclusivo con il risultato di 32-26. La bella storia della squadra balcanica, che non saliva sul podio dall’edizione 2013 della manifestazione, quando raggiunse il bronzo in Spagna, si ferma al cospetto di una superpotenza come l’attuale compaginee danese, che apparee sempre in controllo del match sin dalle prime fasi. I croati riescono a rimanere più o meno a contatto, arrivando a metà gara con quattro gol da recuperare sul 16-12, ma di fatto non impensieriscono mai la Danimarca. Gidsel chiude con ben 10 gol e viene nominato MVP del torneo.

FRANCIA DI BRONZO SUL PORTOGALLO

La giornata era iniziata con la finale per il terzo posto che ha visto la Francia conquistare una preziosa meedaglia di bronzo ai danni del Portogallo al termine di un’avvincente sfida conclusasi con il punteggio di 35 a 34 alla Unity Arena di Oslo. La Francia riesce a piazzarsi tra le prime tre della competizione per la sesta edizione consecutiva, dato che l’ultima volta in cui non aveva centrato l’obiettivo risale ai Mondiali di dodici anni fa in Spagna. La formazione lusitana invece si ferma a un passo da uno storico traguardo, ma conclude comunque in quarta posizione, la migliore nella sua storia.

ALBO D’ORO

1938 Germania

1954 Svezia

1958 Sveezia

1961 Romania

1964 Romania

1967 Cecoslovacchia

1970 Romania

1974 Romania

1978 Germania Oveest

1982 Union Sovietica

1986 Yugoslavia

1990 Svezia

1993 Russia

1995 Francia

1997 Russia

1999 Sveezia

2001 Francia

2003 Croazia

2005 Spagna

2007 Germania

2009 Francia

2011 Francia

2013 Spagna

2015 Francia

2017 Francia

2019 Danimarca

2021 Danimarca

2023 Danimarca

2025 Danimarca