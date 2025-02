Trento ferma Trapani per 83-80 nella diciottesima giornata di Serie A. I trentini ottengono così la cima della classifica, con quattordici vittorie, quattro sconfitte e un totale di 28 punti. La zona alta della classifica si dimostra estremamente ravvicinata, con Trapani, Brescia e Bologna alle spalle di Trento per soli due punti. La stagione si accesa, con le squadre impegnate nella caccia al pass che consentirebbe l’accesso alla fase dei play off. Nel corso della giornata, Scafati ha firmato il successo contro Sassari, Napoli ha vinto contro Brescia e Treviso ha battuto Pistoia. Successo anche per l’Olimpia Milano contro Varese e per la Virtus Bologna, che l’ha spuntata ai danni di Venezia.

SCAFATI-SASSARI

Scafati trionfa in casa e batte Sassari 98-82. La squadra campana si impone sin dai primi minuti sul parquet, prendendo il largo nel corso del quarto iniziale. Sassari si ritrova presto a inseguire, perdendo contatto con gli avversari. La prima frazione del match si chiude con Scafati in vantaggio per 26-14. Nel corso del quarto successivo, il sestetto ospite accorcia le distanze, ma Scafati rimane in vantaggio. Al momento di andare a riposo, le due squadre sono separate da dieci punti, con il tabellone che segna 50-40. Tornati in campo per il terzo quarto, i padroni di casa tornano ad allungare. Sassari appare nuovamente in difficoltà e la distanza tra le due formazioni si dilata. Con ancora dieci minuti da giocare, il risultato è di 72-65. Nel corso dell’ultimo quarto, l’equilibrio in campo non subisce variazioni. Scafati rimane in cattedra, Sassari resta a inseguire. La sirena conclusiva ferma la partita sul 98-82.

NAPOLI-BRESCIA

Napoli vince contro Brescia per 90-85, al termine di un match equilibrato. Le due formazioni rimangono a distanza di pochi punti per tutta la partita, con i partenopei che riescono a spuntarla solo sul finale. Il primo quarto vede le due squadre entrare in campo con fiducia e decisione. I primi dieci minuti si svolgono con intensità e sono i napoletani a uscirne in vantaggio: il tabellone segna 27-23. Brescia riesce a pareggiare i conti nel corso del secondo quarto. La frazione è combattuta e le due squadre vanno a riposo in parità, con il punteggio sul 44-44. Il secondo tempo si apre seguendo un copione simile al primo. Napoli e Brescia lottano sia in fase difensiva che offensiva, dando vita a un terzo quarto combattuto. A soli dieci minuti dalla sirena finale, il punteggio è di 63-63. Il parziale conclusivo si rivela essere decisivo per i padroni di casa, che riescono a mettere la testa avanti. Il match si chiude per 90-85 in favore di Napoli, che ferma la seconda classificata e sale in tredicesima posizione.

PISTOIA-TREVISO

Treviso vince in trasferta e piega Pistoia per 84-90. La partita si dimostra equilibrata, con Pistoia che nel corso del primo quarto mette la testa avanti di alcuni possessi. Il quarto di apertura del match termina con i padroni di casa in vantaggio per 28-23. L’incontro si accende durante il secondo quarto, quando Treviso raggiunge gli avversari. Le due formazioni danno inizio a una lotta punto a punto, che va in scena fino alla sirena che indica la fine del primo tempo. Si va a riposo con gli ospiti in vantaggio per un solo punto: il tabellone segna 46-47. Il terzo quarto segue un copione simile a quello utilizzato nel parziale precedente. Il parquet rimane palcoscenico di una lotta serrata, che si conclude con Pistoia in testa. A dieci minuti dalla fine del match, i padroni di casa sono avanti 67-65. Sul finale, Treviso è autrice di un importante colpo di reni, che vale il successo. Dopo quaranta minuti in campo, la partita finisce 84-90.

OLIMPIA MILANO-VARESE

Milano batte Varese per 119-92. L’Olimpia domina l’incontro, dopo un primo quarto in cui i varesini tentano di mantenere il ritmo avversario. Il parziale di apertura vede Milano avanti per una manciata di possessi, con il risultato fermo sul 28-22. Nel corso della frazione successiva, i padroni di casa sciolgono gli ormeggi e prendono il largo, lasciando Varese a distanza. Gli ospiti si dimostrano in affanno e rimangono a distanza fino al termine del primo tempo. Le due squadre lasciano il campo per l’intervallo con il tabellone che segna 63-49. Al ritorno in campo, la situazione non subisce grandi variazioni. L’Olimpia resta in vantaggio, Varese insegue. Il terzo quarto si conclue 95-67. Infine, il match si chiude con i milanesi che superano la soglia dei 100 punti, mentre la rimonta di Varese non trova il risultato auspicato. La sirena conclusiva ferma il gioco sul 119-92.

TRENTO TRAPANI

Trento la spunta su Trapani per 83-80. Finisce con la vittoria dei padroni di casa una partita che ha attraversato diverse fasi. Il primo quarto vede Trapani salire in cattedra. I padroni di casa appaiono in difficoltà e rimangono a diverse lunghezze di distanza. Dopo dieci minuti sul parquet, il risultato è di 19-27. La situazione si ribalta nel corso del secondo quarto, in cui Trento rimonta, trovando il vantaggio. La sfida si accende, con le due squadre ad appena un possesso di distanza. Si va a riposo sul 46-63. Nel corso del terzo parziale, la partita resta in equilibrio. Sul finale, i trentini allungano e Trapani si trova a -5. Con ancora dieci minuti disponibili, il punteggio è di 63-57. Il finale regala la rimonta degli ospiti, che si avvicinano pericolosamente agli avversari. Gli ultimi attimi in campo sono da cardiopalma, con Trento che la spunta per 83-80.

VIRTUS BOLOGNA-VENEZIA

La Virtus Bologna si impone su Venezia per 85-74. I padroni di casa si dimostrano decisivi sin dal primo quarto, in cui prendono il largo dopo pochi minuti in campo. Il parziale si conclude con la Virtus avanti 21-13. Nel corso della seconda frazione, i lagunari entrano in partita, mettendo in difficoltà Bologna. All’intervallo, le Vu Nere sono ancora in vantaggio, ma le distanze tra le due squadre si sono notevolmente ridotte: il punteggio è di 37-34. Il terzo quarto procede seguendo un canovaccio simile a quello visto nel parziale precedente. Il risultato rimane incollato, con i bolognesi che sul finale allungano fino al 57-53. I padroni di casa tornano in cattedra nel corso del quarto conclusivo, lasciando Venezia a distanza. Il match si conclude per 85-74.