Civitanova vince per 3-0 contro Piacenza, nella partita valida per la settima giornata di ritorno del campionato di Superlega 2024/2025. La Lube la spunta nell’incontro diretto per la terza posizione e ora occupa in solitaria la piazza alle spalle di Perugia e Trento. Anche le prime due classificate hanno trovato il successo nelle rispettive partite: i Block Devils contro Taranto, i trentini contro Verona. In serata, Grottazzolina ha strappato due punti a Milano vincendo per 3-2, mentre Cisterna ha battuto Modena al tie break.

PIACENZA-CIVITANOVA

Civitanova vince contro Piacenza, in un match terminato 0-3. La partita si apre con la Lube in cattedra, mentre i piacentini padroni di casa si trovano presto a indossare le vesti dell’inseguitore. La squadra ospite controlla il gioco per l’intera durata del primo set, che si conclude per 20-25. Lo stesso copione viene seguito dalle due squadre anche nella seconda frazione dell’incontro. La Gas Sales fatica a entrare in partita, mentre Civitanova non ha difficoltà nel mettere a terra palloni importanti. Anche il secondo set va nelle mani del sestetto in trasferta: il tabellone segna 19-25. Il match si chiude con il terzo parziale, che si rivela essere il più equilibrato del pomeriggio. Piacenza mette in difficoltà gli avversari in diversi momenti, ma Civitanova riesce a superare gli ostacoli e ottiene la vittoria. Il set si conclude con un vittorioso 23-25.

VERONA-TRENTO

Trento vince in trasferta contro Verona per 0-3. La squadra ospite domina il primo set, cogliendo di sorpresa i padroni di casa. L’Itas mette a segno un punto dopo l’altro e si dimostra un sestetto organizzato, mentre Verona fatica ad accendere la scintilla. Il parziale di apertura della partita si conclude con un netto 16-25. Nel corso del secondo set, i veronesi tentano di reagire a un avvio non soddisfacente, ma rimangono comunque all’inseguimento. Trento non si scompone, restando in cattedra e controllando il gioco. Anche questo set va nelle mani degli ospiti, che vincono 19-25. Infine, il match si chiude con una terza frazione, la più lottata dell’incontro. Verona aumenta i giri del motore e sorprende i trentini, tornati in campo più fiacchi rispetto a quanto visto nei set precedenti. L’Itas riesce a mantenersi in testa nel finale e a mettere fine alla partita per 23-25.

MONZA-PADOVA

Monza ha la meglio su Padova per 3-1. L’incontro si dimostra equilibrato, con le due squadre che si inseguono a pochi punti di distanza per tutto il match. La Vero Volley ha la meglio nel set si apertura, spuntandola sul finale dopo una lotta punto a punto con Padova. Il risultato del primo parziale è di 25-23. Nel corso del secondo set, il sestetto veneto aumenta i giri del motore e mette in difficoltà i rivali. Monza si trova a indossare le vesti dell’inseguitore, rimanendo alle spalle dei padovani nel momento cruciale. Gli ospiti trovano l’1-1 firmando il 21-25. Monza torna in controllo del risultato nella frazione successiva, anche questa decisa dopo un buon duello tra le due forze in campo. I padroni di casa hanno la meglio per 25-23. 25-23 è anche il risultato del quarto e ultimo set, che vede la Vero Volley mettere un punto fermo alla partita, collezionando tre punti.

PERUGIA-TARANTO

Perugia batte Taranto per 3-0. I Block Devils monopolizzano il primo set, lasciando Taranto a diverse lunghezze di distanza. La squadra ospite appare in difficoltà e non riesce a tenere il ritmo imposto dagli avversari. Perugia ottiene la frazione di apertura per 25-13. Nel corso del secondo set, Taranto tenta di entrare in partita, ma viene ostacolata dagli avversari. La formazione di casa non tarda a prendere il largo una seconda volta, chiudendo il parziale per 25-16. Il terzo si rivela essere l’ultimo set della serata. Taranto si dimostra più aggressivo rispetto alla prima parte della partita, ma la scintilla si è accesa troppo tardi per la squadra in trasferta. Perugia mette fine alla partita vincendo il set 25-22.

GROTTAZZOLINA-MILANO

Grottazzolina la spunta contro Milano per 3-2. I padroni di casa ottengono il successo nel primo parziale, dopo un duello equilibrato con la formazione avversaria. Grottazzolina si porta sull’1-0 chiudendo in 25-23. Il secondo set vede Milano aumentare i giri del motore, lottando punto a punto con Grottazzolina. I due sestetti superano la soglia dei venticinque punti, con il parziale che è deciso dai vantaggi. Al termine di una serie di set point annullati da entrambe le parti, i milanesi ottengono il vincente 31-33. I padroni di casa rispondono nel set successivo, riuscendo a imporsi di pochi ma decisivi punti sugli avversari. Grottazzolina firma il 25-21 e si porta sul 2-1. Milano non getta la spugna e pareggia i conti poco dopo, riuscendo ad avere la meglio nel set numero quattro. La frazione termina 23-25 e il match viene deciso dal tie break. Il set aggiuntivo è – come accade solitamente – fortemente equilibrato nel corso dei primi scambi. Sul finale, Grottazzolina sale in cattedra e strappa agli avversari un 15-11 e due punti.

CISTERNA-MODENA

Cisterna vince su Modena al tie break. Cisterna si impone al termine di un primo set equilibrato, superando Modena per 25-22. Il secondo parziale vede invece gli ospiti prendere le redini del gioco, allungando in breve tempo. Cisterna vive una fase di crisi e rimane distante dagli avversari, che vincono per 13-25. I padroni di casa tornano in partita nella frazione seguente, superando il momento di difficoltà. Il match si dimostra nuovamente in equilibrio, con Cisterna che riesce a portarsi sul 2-1 con un 25-22. I modenesi non tardano a rispondere e a riportare in parità il risultato. La formazione in trasferta ha la meglio al termine di un quarto set combattuto e conclusosi per 23-25. A decretare il vincitore è, per la seconda volta in serata, il tie break. Il quinto set vede le due squadre lottare punto a punto, con Cisterna che sul finale dà lo strappo e chiude 15-12.