Calendario Mondiali maschili pallamano 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo dei Mondiali maschili 2023 di pallamano, in programma tra Svezia e Polonia dall’11 al 29 gennaio: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Le 32 migliori squadre al mondo sono pronte a sfidarsi per l’ambito titolo, ma non solo. La rassegna iridata mette infatti in palio anche la prime carta per le Olimpiadi di Parigi 2024, che andrà proprio alla squadra vincitrice. L’Italia non sarà presente, ma lo spettacolo non mancherà. L’evento non godrà di copertura televisiva né streaming in Italia, ma Sportface.it vi terrà aggiornati con risultati e classifiche aggiornati. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario dei Mondiali maschili 2023 di pallamano.

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: REGOLAMENTO PALLAMANO

Calendario Mondiali pallamano 2023

MERCOLEDI’ 11 GENNAIO

21.00 Francia-Polonia (Group B)

GIOVEDI’ 12 GENNAIO

18.00 Cile-Iran (Group A)

18.00 Arabia Saudita-Slovenia (Group B)

18.00 Capo Verde-Uruguay (Group C)

18.00 Ungheria-Corea del Sud (Group D)

20.30 Islanda-Portogallo (Group D)

20.30 Svezia-Brasile (Group C)

20.30 Spagna-Montenegro (Group A)

VENERDI’ 13 GENNAIO

18.00 Argentina-Olanda (Group F)

18.00 Germania-Qatar (Group E)

18.00 Bahrain-Tunisia (Group H)

18.00 Marocco-Usa (Group G)

20.30 Danimarca-Belgio (Group H)

20.30 Norvegia-Macedonia (Group F)

20.30 Serbia-Algeria (Group E)

20.30 Croazia-Egitto (Group G)

SABATO 14 GENNAIO

18.00 Montenegro-Iran (Group A)

18.00 Francia-Arabia Saudita (Group B)

18.00 Brasile-Uruguay (Group C)

18.00 Portogallo-Corea del Sud (Group D)

20.30 Islanda-Ungheria (Group D)

20.30 Svezia-Capo Verde (Group C)

20.30 Polonia-Slovenia (Group B)

20.30 Spagna-Cile (Group A)

DOMENICA 15 GENNAIO

18.00 Macedonia-Olanda (Group F)

18.00 Germania-Serbia (Group E)

18.00 Belgio-Tunisia (Group H)

18.00 Egitto-Marocco (Group G)

20.30 Croazia-Usa (Group G)

20.30 Danimarca-Bahrain (Group H)

20.30 Qatar-Algeria (Group E)

20.30 Norvegia-Argentina (Group F)

LUNEDI’ 16 GENNAIO

18.00 Montenegro-Cile (Group A)

18.00 Slovenia-Francia (Group B)

18.00 Brasile-Capo Verde (Group C)

18.00 Corea del Sud-Islanda (Group D)

20.30 Uruguay-Svezia (Group C)

20.30 Iran-Spagna (Group A)

20.30 Polonia-Arabia Saudita (Group B)

20.30 Portogallo-Ungheria (Group D)

MARTEDI’ 17 GENNAIO

18.00 Macedonia-Argentina (Group F)

18.00 Algeria-Germania (Group E)

18.00 Belgio-Bahrain (Group H)

18.00 Egitto-Usa (Group G)

20.30 Croazia-Marocco (Group G)

20.30 Tunisia-Danimarca (Group H)

20.30 Olanda-Norvegia (Group F)

20.30 Qatar-Serbia (Group E)

MERCOLEDI’ 18 GENNAIO

1A-3B (Fase principale, Gruppo I)

1C-3D (Fase principale, Gruppo II)

1B-2A (Fase principale, Gruppo I)

4A-4B (President’s Cup)

1D-2C (Fase principale, Gruppo II)

3A-2B (Fase principale, Gruppo I)

4C-4D (President’s Cup)

3C-2D (Fase principale, Gruppo II)

GIOVEDI’ 19 GENNAIO

1E-3F (Fase principale, Gruppo III)

1G-3H (Fase principale, Gruppo IV)

1F-2E (Fase principale, Gruppo III)

4E-4F (President’s Cup)

1H-2G (Fase principale, Gruppo IV)

3E-3F (Fase principale, Gruppo III)

4G-4H (President’s Cup)

3G-3H (Fase principale, Gruppo IV)

VENERDI’ 20 GENNAIO

2A-3B (Fase principale, Gruppo I)

2C-3D (Fase principale, Gruppo II)

2B-1A (Fase principale, Gruppo I)

4C-4D (President’s Cup)

2C-1D (Fase principale, Gruppo II)

3A-1B (Fase principale, Gruppo I)

4B-4D (President’s Cup)

3C-1D (Fase principale, Gruppo II)

SABATO 21 GENNAIO

2E-3F (Fase principale, Gruppo III)

2G-3H (Fase principale, Gruppo IV)

2F-1E (Fase principale, Gruppo III)

4E-4G (President’s Cup)

2H-1G (Fase principale, Gruppo IV)

2E-1F (Fase principale, Gruppo III)

4F-4H (President’s Cup)

3G-1H (Fase principale, Gruppo IV)

DOMENICA 22 GENNAIO

1A-2B (Fase principale, Gruppo I)

1C-1D (Fase principale, Gruppo II)

2A-2B (Fase principale, Gruppo I)

4D-4A (President’s Cup)

2C-2D (Fase principale, Gruppo II)

3A-3B (Fase principale, Gruppo I)

4B-4C (President’s Cup)

3C-3D (Fase principale, Gruppo II)

LUNEDI’ 23 GENNAIO

1E-1F (Fase principale, Gruppo III)

1G-1H (Fase principale, Gruppo IV)

2E-2F (Fase principale, Gruppo III)

4H-4E (President’s Cup)

2G-2H (Fase principale, Gruppo IV)

3E-3F (Fase principale, Gruppo III)

4F-4G (President’s Cup)

3G-3H (Fase principale, Gruppo IV)

MERCOLEDI’ 25 GENNAIO

OC4-PC4 (President’s Cup)

PC3-PC3 (President’s Cup)

1I-2III (quarti di finale)

PC2-PC2 (President’s Cup)

1II-2IV (quarti di finale)

1III-2I (quarti di finale)

PC1-PC1 (President’s Cup)

1IV-2II (President’s Cup)

VENERDI’ 27 GENNAIO

Perdente QF1-Perdente QF3 (semifinale 5°-8° posto)

Perdente QF2-Perdente QF4 (semifinale 5°-8° posto)

Vincente QF1-Vincente QF3 (semifinale)

Vincente QF2-Vincente QF4 (semifinale)

DOMENICA 29 GENNAIO

Vincente SF5-8-Vincente SF5-8 (finale 5°-6° posto)

Perdente SF5-8-Perdente SF5-8 (finale 7°-8° posto)

Perdente SF1-Perdente SF2 (finale 3°-4° posto)

Vincente SF1-Vincente SF2 (finale 1°-2° posto)