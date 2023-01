Calendario Mondiali bob 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo degli IBSF Mondiali di bob 2023, in programma da sabato 28 gennaio a domenica 5 febbraio: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Archiviati gli Europei, i migliori atleti del pianeta sono pronti a sfidarsi sul budello di St. Moritz, in Svizzera, che ospiterà anche la rassegna iridata di para-bob e skeleton. La squadra italiana scenderà in pista con l’obiettivo di esprimersi al massimo e tentare così di inserirsi nelle posizioni che contano. Chi si aggiudicherà i titoli iridati e salirà sul podio? Non ci resta che seguire l’evento.

STREAMING E TV – Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming gratuitamente sul canale Youtube della IBSF, la Federazione Internazionale, e nella sezione del sito IBSF TV. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con risultati e cronache per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato dei Mondiali di bob 2023.

Calendario Mondiali bob 2023

SABATO 28 GENNAIO

9.00 Singolo femminile – Run 1 e 2

13.30 Bob a due maschile – Run 1 e 2

DOMENICA 29 GENNAIO

10.00 Singolo femminile – Run 3 e 4

13.15 Bob a due maschile – Run 3 e 4

VENERDI’ 3 FEBBRAIO

13.00 Bob a due femminile – Run 1 e 2

SABATO 4 FEBBRAIO

9.00 Bob a due femminile – Run 3 e 4

13.00 Bob a quattro maschile – Run 1 e 2

DOMENICA 5 FEBBRAIO

13.00 Bob a quattro maschile – Run 3 e 4